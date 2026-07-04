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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Versammlung in Greiz verläuft störungsfrei

Greiz (ots)

Greiz. Am heutigen Tag (04.07.2026) fand in Greiz eine Versammlung unter freiem Himmel unter dem Motto "Das große Treffen der Bundesstaaten" statt. Die angemeldete Versammlung begann mit einer Auftaktkundgebung und setzte sich anschließend in Form eines Aufzuges durch das Stadtgebiet von Greiz fort.

An der Veranstaltung nahmen insgesamt etwa 500 Personen teil. Der Aufzug verlief auf der vorgesehenen Strecke ohne nennenswerte Beeinträchtigungen. Während der gesamten Versammlung kam es zu keinen Störungen oder polizeilich relevanten Vorkommnissen.

Zur Absicherung der Versammlung sowie zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung waren Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Gera im Einsatz. Nach Abschluss der Veranstaltung wurde der Polizeieinsatz ohne besondere Vorkommnisse beendet. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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