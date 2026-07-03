Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall und leistet Widerstand (0165187/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss beschäftigte am Donnerstagabend (02.07.2026) Polizei und Rettungskräfte in der Osterburgstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi aufgrund ihrer Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend wurde das Fahrzeug von einem 35-jährigen Begleiter vom Unfallort entfernt und an anderer Stelle abgestellt.

Bis zum Eintreffen der Polizei hielt ein Zeuge die Fahrerin fest. Diese schlug und trat nach dem Mann. Während des anschließenden Polizeieinsatzes kehrte der Begleiter zurück und räumte ein, das Fahrzeug umgesetzt zu haben.

Bei einem Atemalkoholtest wurden bei der Fahrerin 2,42 Promille, beim Begleiter 2,31 Promille festgestellt. Auf dem Transport ins Krankenhaus leistete die 32-Jährige erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese. Verletzt wurde niemand.

Da die Frau sich in einem Zustand befand, der eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausschließen ließ, wurde sie in Gewahrsam genommen.

Gegen die Beteiligten wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet.(KB)

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