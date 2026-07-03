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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (0164972/2026)

Altenburg (ots)

Rositz. Bei einem Verkehrsunfall in der Zetzschaer Straße wurde am Donnerstagmorgen (02.07.2026) ein Motorradfahrer verletzt.

Ein 62-jähriger Fahrer eines PKWs befuhr gegen 06:00 Uhr die Zetzschaer Straße und beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 40-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 25.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.(KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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