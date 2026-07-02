Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Kreisausscheid Radfahrausbildung Schuljahr 2025/2026

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Altenburg (ots)

Altenburger Land. Im Schuljahr 2025/2026 fanden wieder die Radfahrausbildungen der 4. Klassen aller 22 Grundschulen des Altenburger Landes statt. Insgesamt hatten 735 Schüler aus 33 Klassen an der Radfahrausbildung teilgenommen. Diese wurde durch die Präventionsbeamtinnen PHMin Katrin Nobis und POMin Katrin Schwandt mit einem hohen Engagement begleitet. Von den Schülern haben 526 die Radfahrausbildung geschafft und erhielten ihren Fahrradpass. Leider bestanden 161 Kinder die Prüfung nicht und müssen noch etwas üben. Insgesamt 48 Kinder konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht teilnehmen.

Am 30.06.2026 fand der Kreisausscheid mit den Besten Schülerinnen und Schülern des Schuljahres im Verkehrsgarten Altenburg statt. Das beste Mädchen und der beste Junge konnten sich für den Landesausscheid im September in Erfurt qualifizieren. Diese werden dann zusammen mit den Präventionsbeamtinnen im Polizeiauto nach Erfurt gefahren und während der Veranstaltung begleitet.

Beim Ausscheid konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten an 3 Stationen beweisen. Insgesamt traten 44 Kinder zum Wettkampf an und gaben, trotz Regen, ihr Bestes. Alle Kinder erhielten bei Beginn ein T-Shirt und ihre Startnummern und wurden während der Veranstaltung mit Getränken, Eis, Süßigkeiten und Mittagessen versorgt. Bei der Siegerehrung erhielten alle teilnehmenden Kinder eine Medaille und eine Urkunde. Für dem Landesausscheid konnten sich

Hayley Stölzner von der Staatlichen Grundschule Nobitz und Gabriel Kirschnik von der Staatlichen Grundschule Schmölln qualifizieren.

Für die Plätze 1 bis 3 gab es für jedes Kind einen Gutschein für Radfahrzubehör.

Die Veranstaltung wurde organisiert von der Kreisverkehrswacht Altenburger Land e.V., Landratsamt Altenburger Land, Stadt Altenburg und der Polizeiinspektion Altenburger Land. Beste Unterstützung gab es vom Motorclub ADAC Schmölln, der Berufsfeuerwehr Altenburg, Jugendfeuerwehr Starkenberg. Es war wie immer eine gelungene Veranstaltung und hat den Kindern viel Freude bereitet. (CB)

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