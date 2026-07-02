Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Streit in Fleischerei eskaliert (0164108/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochmorgen (01.07.2026) eskalierte in einer Fleischerei in der Straße An der Beerweinschänke ein Streit zwischen zwei Mitarbeitern.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 44-Jähriger und ein 27-Jähriger zunächst verbal aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der jüngere Mann seinen Kontrahenten bedroht und anschließend mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben. Daraufhin nahm der 44-Jährige ein Messer an sich und hielt dieses bedrohlich in Richtung seines Gegenübers.

Im weiteren Verlauf stürzte der 27-Jährige und zog sich beim Aufprall auf ein Arbeitsgerät eine Schnittverletzung am Kopf zu. Die Polizei leitete gegen beide Beteiligten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.(KB)

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