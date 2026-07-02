Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Jugendlicher schießt mit Airsoft-Pistole auf Mann (0164465/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Mittwochmittag (01.07.2026) kam es im Bereich der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein 17-jähriger Jugendlicher schoss mit einer Airsoft-Pistole auf einen 31-jährigen Mann und traf diesen im Bereich des linken Brustkorbs. Der Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung in Form einer Rötung. Anschließend versuchte der Jugendliche den Ort zu verlassen, händigte die Airsoft-Pistole dem Geschädigten jedoch auf dessen Aufforderung aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (KB)

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