Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mann beleidigt Busfahrerin und zeigt verfassungswidrige Parole (0164754/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Mittwochabend (01.07.2026) kam es in Altenburg zu mehreren Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit einem 56-jährigen Mann. Gegen 19:30 Uhr wollte dieser in der Pappelstraße einen Linienbus nutzen, verfügte jedoch nach eigenen Angaben nicht über das erforderliche Fahrgeld. Nachdem ihm die Mitfahrt verweigert wurde, beleidigte er die Busfahrerin und verließ den Bus erst nach mehrfacher Aufforderung.

Etwa eine Stunde später versuchte der Mann am Busbahnhof erneut, in denselben Bus einzusteigen. Da ihm auch diesmal der Zutritt verweigert wurde, schlug er gegen das Fahrzeug. Sachschaden entstand dabei nicht. Beim Eintreffen der Polizeibeamten rief der Mann eine verfassungswidrige Parole. Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort.

Der alkoholisierte 56-Jährige wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Gegen ihn wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Hausfriedensbruchs, versuchter Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.(KB)

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