PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Nachmeldung zur Pressemeldung vom 30.06.2026: Polizeieinsatz durch explosionsfähige Stoffe (0162957/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Im Zusammenhang mit einem umfangreichen Polizeieinsatz vom Dienstag (30.06.2026) in den Bereichen Triebes, Auma (Landkreis Greiz) sowie Triptis (Saale-Orla-Kreis) liegen neue Erkenntnisse vor.

Der im Rahmen der Einsatzmaßnahmen identifizierte 44-jährige deutsche Tatverdächtige wurde am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr in Triptis vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Die bei den Durchsuchungsmaßnahmen aufgefundenen und sichergestellten pyrotechnischen Gegenstände sowie weitere Materialien werden nun kriminaltechnisch untersucht. Die Ermittlungen zum Umfang der Tat sowie zu den Hintergründen dauern weiterhin an.

Am heutigen Mittwoch (01.07.2026) wurde der 44-Jährige im Zusammenhang mit zurückliegenden Straftaten einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an.(KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 10:33

    LPI-G: (G) Nach Hausverbot in Gaststätte eingebrochen (0163619/2026)

    Gera (ots) - Gera. In einer Gaststätte in der Heinrich-Heine-Straße in Gera erhielt ein 58-jähriger Mann nach einem Streit mit der Betreiberin ein Hausverbot. In der Folge verschaffte sich der Mann zwischen dem 28.06.2026 und dem 30.06.2026 widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dabei beschädigte er unter anderem zwei Schließzylinder sowie eine Türklinke ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:27

    LPI-G: Streit eskaliert - Bierflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt (0163569/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Dienstagabend (30.06.2026) kam es gegen 18:20 Uhr am Museumsplatz, Ecke Breitscheidstraße, in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden 38 und 40 Jahre alten Männer zunächst in einen verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung beleidigte der 38-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren