Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Nachmeldung zur Pressemeldung vom 30.06.2026: Polizeieinsatz durch explosionsfähige Stoffe (0162957/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Im Zusammenhang mit einem umfangreichen Polizeieinsatz vom Dienstag (30.06.2026) in den Bereichen Triebes, Auma (Landkreis Greiz) sowie Triptis (Saale-Orla-Kreis) liegen neue Erkenntnisse vor.

Der im Rahmen der Einsatzmaßnahmen identifizierte 44-jährige deutsche Tatverdächtige wurde am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr in Triptis vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Die bei den Durchsuchungsmaßnahmen aufgefundenen und sichergestellten pyrotechnischen Gegenstände sowie weitere Materialien werden nun kriminaltechnisch untersucht. Die Ermittlungen zum Umfang der Tat sowie zu den Hintergründen dauern weiterhin an.

Am heutigen Mittwoch (01.07.2026) wurde der 44-Jährige im Zusammenhang mit zurückliegenden Straftaten einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an.(KB)

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