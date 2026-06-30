Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt

Gera (ots)

Gera. Im Verlauf des Montags (29.06.2026) sowie in den frühen Morgenstunden des Dienstags (30.06.2026) stellte die Geraer Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss berauschender Mittel oder Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen.

Bereits am Vormittag wurde ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter am Puschkinplatz kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis.

Am Nachmittag kontrollierten Beamte in der Thüringer Straße sowie in der Heinrichstraße zwei Fahrer von E-Bikes. Beide standen ebenfalls unter dem Einfluss von Cannabis. Zudem verfügten die Fahrzeuge nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz.

Am Abend fiel in der Zeulsdorfer Straße ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer auf, der ebenfalls unter dem Einfluss von Cannabis stand.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags kontrollierten Polizeibeamte am Bahnhofsplatz einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille.

In allen Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafverfahren ein. Zudem wurden Blutentnahmen angeordnet beziehungsweise durchgeführt.(KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell