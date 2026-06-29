Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Flächenbrand beschäftigt Einsatzkräfte über mehrere Tage

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Ein großflächiger Vegetationsbrand zwischen Mumsdorf und Falkenhain hat seit Freitag umfangreiche Löscharbeiten von Feuerwehr, Polizei und weiteren Einsatzkräften erforderlich gemacht. Das Feuer erfasste eine Fläche von rund sechs Hektar. Zur Unterstützung der Löscharbeiten kam wiederholt ein Löschhubschrauber zum Einsatz.

Zu Beginn des Einsatzes musste eine durch das Brandgebiet verlaufende Stromtrasse abgeschaltet werden. Dadurch war die Stadt Meuselwitz zeitweise für etwa fünf Stunden von der Stromversorgung abgeschnitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen Kurzschluss an einer Hochspannungsleitung verursacht, die mit Bäumen in Kontakt geraten war.

Seit Sonntagnachmittag sind keine offenen Flammen mehr sichtbar. Allerdings bestehen weiterhin erhebliche Gefahren durch einen unterirdischen Schwelbrand. In dem renaturierten Gebiet befindet sich etwa einen Meter unter der Erdoberfläche eine Kohleschicht, die weiterhin brennt. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte breitet sich der Brand unterirdisch zwischen ehemaligen Grubenbereichen aus. Da ein direkter Löschangriff derzeit nicht möglich ist, beschränken sich die Maßnahmen auf die Kühlung des Bodens. Die Einsatzkräfte bereiten sich deshalb auf einen mehrtägigen Einsatz vor. (KB)

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