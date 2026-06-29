Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Rettungskräfte während Einsatzes angegriffen (0161256/2026)

Gera (ots)

Gera. Während eines Rettungseinsatzes in der Schülerstraße kam es am späten Sonntagabend (28.06.2026) zu einem tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Der Rettungsdienst war aufgrund gesundheitlicher Beschwerden einer Frau im Einsatz. Während ein 25-jähriger Rettungsdienstmitarbeiter die Patientendaten erfasste, griff deren 26-jähriger Sohn den Mann unvermittelt am Arm, zog ihn aus dem Rettungswagen und brachte ihn dadurch beinahe zu Fall. Verletzt wurde der Rettungsdienstmitarbeiter glücklicherweise nicht.

Im Anschluss begab sich der Tatverdächtige mit seinem Fahrzeug zum Klinikum, um den Rettungsdienstmitarbeiter erneut zur Rede zu stellen. Gegen den 26-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis.(KB)

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