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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Graffiti an Hauswänden und ehemaligem Kaufhaus (0161245/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter beschmierten mit Sprühfarbe mehrere Objekte in der Hillgasse. Betroffen waren eine Hauswand sowie ein Stromkasten in der Hillgasse und die Fassade eines ehemaligen Kaufhauses. Festgestellt wurden die Sachbeschädigungen am Sonntagabend (28.06.2026).

Die Täter brachten mit schwarzer, grüner, weißer, gelber, roter und lila Farbe verschiedene Schriftzüge und Symbole auf. Unter anderem wurden die Graffiti "Dynamo", "MEAT?", "SGD 2. Liga", "BXTB" sowie "ACAB" festgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei zu melden.(KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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