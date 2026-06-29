Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

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Gera (ots)

Seit Sonnabend, den 28.06.2026 wird Frau Adelheid Prosser aus Gera vermisst. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist 84 Jahre alt, 168cm groß, hat eine schlanke Gestalt und schwarze lockige Haare. Die aktuelle Bekleidung von Frau Prosser ist unbekannt. Aufgrund der Situation in der Wohnung von Frau Prosser kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe. Zeugen, welche Hinweise zur Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden.

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