Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Betrüger im Bereich Gera-Liebschwitz (ST/0159722/2026)

Gera (ots)

Am 26.06.2026 wurde gegen 11:30 Uhr der Polizei Gera eine mögliche Betrügerbande gemeldet. Die Meldung erfolgte durch eine Mitarbeiterin des REWE-Marktes in der August-Bebel-Straße 1a in Gera. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden diverse Personen durch eine männliche Person mit südländischem Phänotyp und Klemmbrett angesprochen. Die Betroffenen wurden zu einer Unterschrift und Zahlung von Bargeld aufgefordert. Wofür die geleistete Unterschrift und das Geld gefordert wurden, ist derzeit unbekannt. Die noch unbekannte männliche Person handelte demnach sowohl auf dem Parkplatz als auch direkt im REWE-Markt. Als die Person durch Mitarbeiter des Marktes angesprochen wurde, flüchtete diese in unbekannte Richtung mit einer zweiten männlichen Person. Hierfür wurde ein silberfarbener Pkw mit dem ausländischen Kennzeichen WW620CS (Länderkennung unbekannt) genutzt.

Die Polizei Gera bittet um Hilfe bei der Aufklärung des Sachverhaltes. Wer sich im Zeitraum vom 26.06.2026 zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr im angegebenen Markt aufgehalten hat und sachdienliche Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug geben kann, kann sich bei der Polizei Gera unter der Angabe des Aktenzeichens ST/0159722/2026 melden. Gleiches gilt für mögliche Geschädigte, welche mit den Personen gesprochen und entsprechende Leistungen erbracht oder abgelehnt haben. (NR)

Kontakt: Inspektionsdienst Gera Theaterstraße 3 07545 Gera Tel.-Nr.: 0365/829-0

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell