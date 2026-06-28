PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vermisster Jugendlicher leistet Widerstand gegen Polizeibeamte (ST/0160719/2026)

Gera (ots)

Am 27.06.2026 gegen 23:30 Uhr meldete ein Jugendwohnheim in Gera einen 16-jährigen Jugendlichen beim Inspektionsdienst Gera als vermisst. Ermittlungen führten die Polizeibeamten zur Wohnanschrift seiner 14-jährigen Freundin im Geraer Stadtteil Bieblach. Dort konnte der Vermisste angetroffen werden. Der Jugendliche zeigte sich jedoch uneinsichtig und aggressiv. Statt den Anweisungen der Polizeibeamten Folge zu leisten, begann er, die polizeiliche Maßnahme mit seinem Mobiltelefon zu filmen. Dies wurde durch die eingesetzten Beamten unterbunden. Anschließend sollte der 16-Jährige zum Streifenwagen gebracht werden, um ihn zurück in das Jugendwohnheim zu verbringen. Auf dem Weg dorthin versuchte sich der Jugendliche mehrfach aus den Griffen der Polizeibeamten zu lösen und leistete Widerstand. Um die Maßnahme durchzusetzen, musste er schließlich fixiert werden. Die 14-jährige Freundin beleidigte im weiteren Verlauf eine Polizeibeamtin mit den Worten "blöde Fotze". Da die Eltern der Jugendlichen nicht vor Ort waren, wurden diese verständigt und zur Wohnanschrift gebeten. Die 14-Jährige wurde anschließend an ihre Eltern übergeben. Der 16-Jährige wurde in das Jugendwohnheim zurückgebracht. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 10:00

    LPI-G: Betrunkener schlägt mit Fahrradschloss zu

    Greiz (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es im Schlossgarten in Greiz zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung bei der der 46-jährige Täter mit einem Fahrradschloss dem Geschädigten ins Gesicht schlug. Der Beschuldigte wies knapp 3 Promille Atemalkohol auf. Die Parteien wurden getrennt. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 10:00

    LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht in Zeulenroda gesucht

    Zeulenroda (ots) - Am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in der Schopperstraße in Zeulenroda ein Verkehrsunfall, bei dem ein dort abgestellter VW Passat im Heckbereich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Durch den Unfall entstand am VW Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 10:00

    LPI-G: Pkw überschlägt sich in Greiz

    Greiz (ots) - Ein 77-jähriger VW-Fahrer überschlug sich am Samstag gegen kurz vor 14 Uhr mit seinem Pkw in der Schmidtstraße in Greiz. Wie es zum Unfall kam ist noch unbekannt. Er kam von der Straße ab, kollidierte mit einem Metallgeländer und überschlug sich. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde ins Krankenhaus Greiz verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren