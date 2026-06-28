Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht in Zeulenroda gesucht

Zeulenroda (ots)

Am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in der Schopperstraße in Zeulenroda ein Verkehrsunfall, bei dem ein dort abgestellter VW Passat im Heckbereich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Durch den Unfall entstand am VW Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

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