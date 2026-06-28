Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw überschlägt sich in Greiz

Greiz (ots)

Ein 77-jähriger VW-Fahrer überschlug sich am Samstag gegen kurz vor 14 Uhr mit seinem Pkw in der Schmidtstraße in Greiz. Wie es zum Unfall kam ist noch unbekannt. Er kam von der Straße ab, kollidierte mit einem Metallgeländer und überschlug sich. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde ins Krankenhaus Greiz verbracht.

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