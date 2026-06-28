LPI-G: Unter Alkohol gefahren
Weida (ots)
Ein 44-jähriger VW-Fahrer wurde am Freitag gegen 22:00 Uhr in der Geraer Landstraße in Weida einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,57 Promille festgestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme bei ihm. Er hat nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zu rechnen.
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