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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol gefahren

Weida (ots)

Ein 44-jähriger VW-Fahrer wurde am Freitag gegen 22:00 Uhr in der Geraer Landstraße in Weida einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,57 Promille festgestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme bei ihm. Er hat nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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