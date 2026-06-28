LPI-G: Seitenscheibe eines Pkw in Greiz eingeschlagen
Greiz (ots)
Unbekannte beschädigten am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 18:30 Uhr eine Seitenscheibe eines in der Schmidtstraße in Greiz abgestellten Pkws Kia. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.
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