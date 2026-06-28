LPI-G: Seitenscheibe eines Pkw in Greiz eingeschlagen

Gera (ots) - Gera. Der bei einem Verkehrsunfall mit einem Quad am 24.06.2026 in der Talstraße schwerstverletzte 21-Jährige ist am Abend des 25.06.2026 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an. Die Thüringer Polizei spricht den ...

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