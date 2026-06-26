LPI-G: (G) Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.06.2026 - Unfallbeteiligter verstorben (0158059/2026)

Greiz (ots) - Greiz. Ein 40-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag (25.06.2026) zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr ein E-Bike aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Herwegh-Straße entwendet zu haben. Das Fahrrad der Marke "Carpat" hat einen Wert von etwa 1.500 Euro. Wenig später erkannte der 39-jährige Eigentümer sein Fahrrad im ...

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