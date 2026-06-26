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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.06.2026 - Unfallbeteiligter verstorben (0158059/2026)

Gera (ots)

Gera. Der bei einem Verkehrsunfall mit einem Quad am 24.06.2026 in der Talstraße schwerstverletzte 21-Jährige ist am Abend des 25.06.2026 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an. Die Thüringer Polizei spricht den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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