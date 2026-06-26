Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs (0158868/2026)

Greiz (ots)

Weida. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte am Donnerstag (25.06.2026), gegen 13:50 Uhr, in der Wiedenstraße den Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,85 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenso muss sich der 51-jährige Halter des Kleinkraftrades verantworten. Er steht im Verdacht, die Fahrt trotz Kenntnis der fehlenden Fahrerlaubnis zugelassen zu haben. (DL)

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