LPI-G: (LK GRZ) E-Bike entwendet und kurze Zeit später wiedererkannt (0159207/2025)
Greiz (ots)
Greiz. Ein 40-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag (25.06.2026) zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr ein E-Bike aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Herwegh-Straße entwendet zu haben. Das Fahrrad der Marke "Carpat" hat einen Wert von etwa 1.500 Euro. Wenig später erkannte der 39-jährige Eigentümer sein Fahrrad im Greizer Stadtgebiet wieder und verständigte die Polizei. Gegen den 40-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (DL)
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