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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Falsche Spendensammler festgestellt (0158617/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 29 Jahren konnten am Donnerstagmittag (25.06.2026) nach einem Betrugsdelikt an einem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der 24-Jährige Kunden an und sammelte unter Verwendung einer Spendenliste Geld. Dabei gab er wahrheitswidrig an, für eine gemeinnützige Organisation zugunsten behinderter und gehörloser Kinder zu sammeln. Ein 73-jähriger Mann gehörte zu den Geschädigten. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde zudem ein 29-jähriger Mann als mutmaßlicher Tatbeteiligter und Fahrer festgestellt. Beide rumänischen Männer wurden identifiziert. Bargeld sowie ein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Umfang der Taten und weiteren möglichen Geschädigten dauern an. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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