Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Brand in Holzwerkstatt (0159223/2026)

Greiz (ots)

Kraftsdorf: Zum Brand einer Holzwerkstatt kam es in der Nacht zu Freitag (26.06.2026), gegen 02:00 Uhr, in Kraftsdorf. Nach den bisherigen Ermittlungen waren mit Leinöl getränkte Lappen unsachgemäß gelagert und haben sich entzündet. Das Feuer beschädigte die Werkstatt erheblich und führte zu einer starken Verrußung der Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (DL)

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