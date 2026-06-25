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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einsatz mit 100 Prozent Flauschfaktor

LPI-G: (G) Einsatz mit 100 Prozent Flauschfaktor
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Gera (ots)

Gera. Gegen 06:40 Uhr wurde die Polizei Gera heute Morgen (25.06.2026) zu einer ungewöhnlichen Verkehrsbehinderung zwischen Thieschitz und Bad Köstritz gerufen. Eine Schwanenfamilie mit zwei Elterntieren und sieben flauschigen Jungschwänen hatte die Straße kurzerhand zur Promenade erklärt und flanierte dort bei einem gemächlichen Morgenspaziergang.

Die Beamten sorgten dafür, dass die gefiederte Reisegruppe ihren Weg sicher fortsetzen konnte. Nach einer begleiteten Straßenüberquerung erreichten alle neun Schwäne wohlbehalten die nahegelegenen Eisteiche.

So sieht gelebte Verkehrssicherheit aus - auch für gefiederte Verkehrsteilnehmer. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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