Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Schwerer Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden nach Kontrollverlust (0153599/2026)

Altenburg (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden nach Kontrollverlust

Altenburg. Ein 35-jähriger Fahrer verlor unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr ein.

Dabei überfuhr er die Mittelinsel und kollidierte anschließend mit mehreren Verkehrszeichen, einer Straßenlaterne sowie einem Telekommunikationsverteilerkasten.

Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden, zudem war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Störung von Telekommunikationsanlagen. (KB)

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