Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen (0153158/2026)

Altenburg (ots)

B93 Abzweig Löhmigen. An der Einmündung zur B93 kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Personen und zwei Fahrzeugen.

Eine 76-jährige Fahrzeugführerin missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines aus Richtung Altenburg kommenden Pkw. Es kam zur Kollision, bei der alle Beteiligten leicht verletzt wurden. Die Bundesstraße musste zeitweise vollständig gesperrt werden.

Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird im niedrigen fünfstelligen geschätzt. (KB)

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