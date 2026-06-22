LPI-G: (LK ABG) Diebstahl eines Mopeds - dank GPS-Signal schnell aufgefunden (0154208/2026)
Altenburg (ots)
Lucka OT Prößdorf. Ein 16-jähriger Geschädigter stellte sein Moped ungesichert und mit steckendem Zündschlüssel ab. Kurz darauf wurde das Fahrzeug entwendet.
Dank eines verbauten GPS-Trackers konnte das Moped wenig später in einem leerstehenden Gebäude in Tatortnähe aufgefunden und dem Eigentümer zurückgegeben werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen. (KB)
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