Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Diebstahl eines Mopeds - dank GPS-Signal schnell aufgefunden (0154208/2026)

Altenburg (ots)

Lucka OT Prößdorf. Ein 16-jähriger Geschädigter stellte sein Moped ungesichert und mit steckendem Zündschlüssel ab. Kurz darauf wurde das Fahrzeug entwendet.

Dank eines verbauten GPS-Trackers konnte das Moped wenig später in einem leerstehenden Gebäude in Tatortnähe aufgefunden und dem Eigentümer zurückgegeben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen. (KB)

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