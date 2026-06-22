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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Diebstahl eines Mopeds - dank GPS-Signal schnell aufgefunden (0154208/2026)

Altenburg (ots)

Lucka OT Prößdorf. Ein 16-jähriger Geschädigter stellte sein Moped ungesichert und mit steckendem Zündschlüssel ab. Kurz darauf wurde das Fahrzeug entwendet.

Dank eines verbauten GPS-Trackers konnte das Moped wenig später in einem leerstehenden Gebäude in Tatortnähe aufgefunden und dem Eigentümer zurückgegeben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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