Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ladendiebstahl - Lebensmittel im Wert von über 300 Euro entwendet (0153265/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Zwei Jugendliche entwendeten in einem Verbrauchermarkt in der Fabrikstrtaße Lebensmittel im Wert von über 300 Euro und entfernten sich anschließend vom Tatort.

Ein Teil des Diebesgutes konnte später in einem Keller eines Mehrfamilienhauses aufgefunden und an den Geschädigten zurückgegeben werden.

Die Jugendlichen wurden im weiteren Verlauf bekannt gemacht. Das Verfahren wurde entsprechend eingeleitet, eine Übergabe eines der Tatverdächtigen an die Erziehungsberechtigten erfolgte. (KB)

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