Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Körperverletzung und Sachbeschädigung nach Freibadfeier (0154211/2026)

Altenburg (ots)

Gößnitz. Im Rahmen einer Feierlichkeit anlässlich des Jubiläums des Freibades kam es in den frühen Morgenstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Eine 25-jährige Frau wurde durch eine 47-jährige Tatverdächtige geschlagen und erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesicht sowie eine Schürfwunde am Bein.

Im weiteren Verlauf kam es erneut zu einer Begegnung der Beteiligten außerhalb des Freibades, wobei ein Fahrrad der Geschädigten aus einer Personengruppe heraus umgestoßen und beschädigt wurde. Es entstand gringer Sachschaden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. (KB)

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