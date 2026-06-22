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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Fahren ohne Fahrerlaubnis mit übermotorisiertem E-Scooter (0154436/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 18-jähriger Fahrer eines E-Scooters festgestellt, der ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war.

Das Fahrzeug erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 35 km/h und wäre damit zulassungspflichtig gewesen. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse A1.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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