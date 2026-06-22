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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Betrug durch falschen Bankmitarbeiter - hoher Vermögensschaden (0153397/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 66-jähriger Mann wurde am 19.06.2026 Opfer eines Telefonbetrugs. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Mitarbeiter einer Hausbank aus und kontaktierte den Geschädigten telefonisch.

Der Täter verfügte über bereits bekannte personenbezogene Daten des Geschädigten sowie dessen Ehefrau und konnte dadurch Vertrauen aufbauen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde der Mann dazu gebracht, mehrere sogenannte "Probeüberweisungen" durchzuführen.

Der Geschädigte kam den Aufforderungen nach und veranlasste unbewusst Überweisungen in Höhe von insgesamt rund 70.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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