LPI-G: (LK GRZ) Angetrunkener Autofahrer gestoppt (0152677/26)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 07:30 Uhr wurde ein 64-jähriger Autofahrer in Zeulenroda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten Beamte der Polizeiinspektion Greiz fest, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da bei dem Mann ein Wert von 0,98 Promille gemessen wurde, musste die Weiterfahrt unterbunden werden. Außerdem erwartet den Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. <PW>
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