LPI-G: (LK GRZ) Angetrunkener Autofahrer gestoppt (0152677/26)

Gera (ots) - Am 20.06.2026 fanden sich etwa 2.500 Besucher zum Public Viewing auf dem Puschkinplatz in Gera ein. Kurz nach 0:00 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Ein bislang unbekannter Täter schlug dabei einem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht sowie einem 21-Jährigen gegen die Brust. Daraufhin schlug der ...

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