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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Mutter und Kind vorsorglich ins Krankenhaus gebracht (SPH/0154184/2026)

Gera (ots)

Am Samstagabend, den 20.06.2026, kam es in der Auerbachstraße in Gera zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die Rauchentwicklung wurden Bewohner des 4. Obergeschosses leicht verletzt. Eine 35-jährige Mutter sowie ihr 3-jähriges Kind wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur weiteren medizinischen Behandlung in das SRH Klinikum Gera gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Anschließend konnten alle Familien bis auf eine in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Computer verursacht.(AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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