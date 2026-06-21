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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) - Public Viewing (ST/0154164/2026)

Gera (ots)

Am 20.06.2026 fanden sich etwa 2.500 Besucher zum Public Viewing auf dem Puschkinplatz in Gera ein. Kurz nach 0:00 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Ein bislang unbekannter Täter schlug dabei einem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht sowie einem 21-Jährigen gegen die Brust. Daraufhin schlug der 21-Jährige ebenfalls zu. Zwei weitere unbekannte Personen kamen dem Angreifer zu Hilfe und zogen den 21-Jährigen zurück, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Im weiteren Verlauf wurden zudem eine 42-Jährige sowie eine 18-Jährige auf bislang unbekannte Weise durch die Angreifer leicht verletzt. Anschließend entfernten sich der Angreifer und seine beiden Begleiter vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zur Identität der bislang unbekannten Täter geben können, sich bei der Polizei Gera unter Nennung des Aktenzeichens ST/0154164/2026 zu melden.

Abgesehen von diesem Vorfall verlief die Veranstaltung störungsfrei. (AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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