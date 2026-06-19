Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Vorsicht vor angeblichen Spendensammlern (0142015/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Donnerstagvormittag waren in der Kauerndorfer Allee mehrere bislang unbekannte Männer unterwegs, die Passanten um Spenden baten. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen vier Männer unter anderem eine 76-jährige Frau sowie einen 86-jährigen Mann auf den Parkplätzen im Bereich der Einkaufsmärkte an.

Die Männer führten eine Spendenliste mit sich und sammelten angeblich Geld für einen "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder". Ob und in welcher Höhe Geldbeträge übergeben wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen und der Absuche des Nahbereichs konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei Spendensammlungen im öffentlichen Raum stets aufmerksam zu sein und die Seriosität entsprechender Organisationen zu hinterfragen. Wer am Donnerstagvormittag ebenfalls von den Männern angesprochen wurde oder Hinweise zu deren Identität geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (DL)

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