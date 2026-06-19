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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Erst Polizeigewahrsam sorgt für Rückkehr der Abendruhe (0152440/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Donnerstagabend kam es in Schmölln zu einem Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung. Ein 31-jähriger Mann, der mit rund 1,9 Promille erheblich alkoholisiert war, zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und wenig kooperationsbereit.

Da sich der Mann weder ausweisen wollte noch den polizeilichen Anweisungen Folge leistete, wurde eine weitere Streifenbesatzung zur Unterstützung hinzugezogen. Als die Beamten den Mann zur Identitätsfeststellung nach Ausweisdokumenten durchsuchen wollten, versuchte dieser die Maßnahmen zu verhindern und stieß die Arme der Polizeibeamten weg.

Bei der anschließenden Fixierung leistete der 31-Jährige erheblichen Widerstand. Erst mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Einsatzkräften, dem Mann Handfesseln anzulegen. Dabei erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen am Handgelenk, blieb jedoch dienstfähig. Der Tatverdächtige zog sich Schürfwunden an der linken Hand zu.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Nacht verbrachte er anschließend im polizeilichen Unterbindungsgewahrsam. Erst diese Maßnahme sorgte letztlich für die Rückkehr der abendlichen Ruhe in Schmölln. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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