Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) 80-Jähriger verliert durch Anlagebetrug hohe Geldsumme - Kripo warnt eindringlich vor dieser Masche (0137848/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein 80-jähriger Mann ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden. Im Internet stieß er auf eine vermeintliche Werbeanzeige, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt worden war und einen bekannten Politiker zeigte. Darin wurden hohe Gewinne innerhalb kurzer Zeit durch Geldanlagen versprochen.

Nachdem der Senior Mitte Mai Kontakt zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen hatte, gab er persönliche Daten preis und ermöglichte ihnen den Fernzugriff auf seinen Computer. Die Betrüger übernahmen daraufhin die Kontrolle über sein Online-Banking und veranlassten mehrere Überweisungen in Höhe von insgesamt rund 42.000 Euro.

Als der Mann den Betrug bemerkte, informierte er umgehend die Polizei. Durch das schnelle Eingreifen der Ermittler konnte ein Teil des Geldes - etwa 28.000 Euro - noch gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen wegen Betrugs dauern an.

Warnhinweis der Polizei

Die Polizei warnt eindringlich vor vermeintlich lukrativen Anlageangeboten im Internet. Besonders vorsichtig sollten Nutzer bei KI-generierten Werbeanzeigen mit bekannten Persönlichkeiten sein. Häufig werden Interessenten zunächst zu einer vergleichsweise geringen Investition von etwa 250 Euro verleitet. Anschließend täuschen die Betrüger hohe Gewinne vor und bewegen ihre Opfer zu weiteren Überweisungen, die nicht selten Beträge im fünfstelligen Bereich erreichen.

Gewähren Sie unbekannten Personen niemals Zugriff auf Ihren Computer oder Ihr Online-Banking. Geben Sie zudem keine sensiblen persönlichen Daten preis, prüfen Sie Anlageangebote stets, am besten gemeinsam mit einer Person Ihres Vertrauens, kritisch. (DL)

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