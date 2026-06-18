Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einbruch in Lagerraum eines Imbisses (0151209/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend (16.06.2026) und Mittwochvormittag (17.06.2026) in den Lagerraum eines Imbisses in der Tinzer Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tür mittels eines Hebelwerkzeugs gewaltsam geöffnet.

Die Täter entwendeten Getränke, eine Slush-Maschine sowie eine Bohrmaschine im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden an der Zugangstür und einer Überwachungskamera. Die Geraer Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. (KB)

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