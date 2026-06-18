Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) E-Bike aus Fahrradgeschäft gestohlen (0151097/2026)

Gera (ots)

Gera: Ein hochwertiges E-Bike entwendeten bislang unbekannte Täter am Dienstagabend (17.06.2026) aus einem Fahrradgeschäft in der Heeresbergstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte einer der Täter einen Mitarbeiter des Geschäfts ab, während ein zweiter Täter das ausgestellte E-Bike an sich nahm und damit in Richtung Nürnberger Straße flüchtete. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein E-Bike des Typs "Cube Reaction Hybrid Race" im Wert von rund 3.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet vorhandenes Videomaterial aus. (KB)

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