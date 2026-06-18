Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Ladendieb bedroht und beleidigt Mitarbeiter (0151010/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Wegen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 46-jährigen Mann. Dieser betrat am Dienstagnachmittag (17.06.2026) einen Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße und konsumierte dort eine Backware, ohne diese zu bezahlen.

Als Mitarbeiter des Marktes den Mann darauf ansprachen, reagierte dieser aggressiv, beleidigte die Angestellten und sprach Bedrohungen aus. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ er den Markt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige später an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. (KB)

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