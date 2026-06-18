Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unfallflucht nach Gefahrenbremsung eines Linienbusses (0150823/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstagvormittag (17.06.2026) kam es gegen 11:45 Uhr an der Kreuzung Kanalstraße / Johann-Sebastian-Bach-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Linienbusses. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen.

Dabei wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Hinweise zum bislang unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer werden unter der Bezugsnummer 0150823/2026 entgegengenommen. (KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell