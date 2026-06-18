Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Streit eskaliert - Bedrohung mit Gegenstand (0151302/2026 + 0151317/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Nacht zu Donnerstag (18.06.2026) kam es gegen 00:20 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 27 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer Streitigkeit eine wechselseitige Körperverletzung. Im weiteren Verlauf soll der 27-Jährige seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben und anschließend geflüchtet sein. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen jedoch wenig später im Nahbereich feststellen. Der mitgeführte Gegenstand wurde sichergestellt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.(KB)

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