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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Streit eskaliert - mehrere Personen verletzt (0150167/2026)

Gera (ots)

Gera. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Dienstagabend (16.06.2026) gegen 21:50 Uhr im Bereich des Seiteneingangs der Gera Arcaden in der Heinrichstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 25-jährige Frau aus Afghanistan zunächst von einem 24-jährigen Mann aus Syrien beleidigt. In der Folge entwickelte sich zwischen dem Mann und einem 34-jährigen Begleiter der Frau (ebenfalls afghanischer Staatsbürger) eine tätliche Auseinandersetzung. Als die 25-Jährige versuchte, die Streitenden zu trennen, wurde sie von dem 24-Jährigen mit der Faust im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Ein weiterer 23-jähriger Syrer griff anschließend in das Geschehen ein und schlug auf den 34-Jährigen ein.

Drei der Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der 34-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Gera nahm die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung sowie Beleidigung auf. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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