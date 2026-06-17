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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Telekommunikationsmast bei Rangiermanöver beschädigt (0149903/2026)

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Ein 24-jähriger Fahrer eines Unimogs verursachte am Dienstagnachmittag (16.06.2026) gegen 14:40 Uhr auf einem Parkplatz in Langenwetzendorf Sachschaden an einem Leitungsmast.

Beim Rangieren beziehungsweise Wenden erfasste der Fahrer mit einem am Fahrzeug angebrachten Spezialaufbau für Mäharbeiten einen hölzernen Telekommunikationsmast. Dieser wurde dabei umgerissen. Das daran befestigte Telekommunikationskabel blieb nach bisherigen Erkenntnissen jedoch intakt. Am Mast entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch der Unimog blieb unbeschädigt und weiterhin fahrbereit. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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