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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ohne Fahrerlaubnis erwischt und Polizeibeamtin bespuckt (0149720/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Heinrich-Heine-Straße stellten Polizeibeamte am Dienstagmittag (16.06.2026) gegen 13:40 Uhr einen 56-jährigen VW-Fahrer fest, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Da der Mann ankündigte, seine Fahrt dennoch fortsetzen zu wollen, wurde der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Erzürnt über die polizeilichen Maßnahmen bespuckte der 56-Jährige daraufhin eine 27-jährige Polizeibeamtin.

Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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