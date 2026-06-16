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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Angebliche Notlage entpuppt sich als Finte (0149022/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Ein Polizeieinsatz in Meuselwitz führte in der Nacht zum Dienstag (16.06.2026) zu einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen. Ein 25-jähriger Mann meldete über den Notruf eine angebliche Notlage in seiner Wohnung. Aufgrund der geschilderten Umstände nahmen die Einsatzkräfte die Situation zunächst ernst und leiteten entsprechende Maßnahmen ein.

Neben der Polizei kam auch die Feuerwehr zum Einsatz, die die betreffende Wohnungstür öffnete. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich jedoch zunehmend Widersprüche in den Angaben der Beteiligten. Die weiteren Ermittlungen ergaben schließlich, dass keine Notlage vorlag. Vielmehr hatten sich der 25-jährige Mann und seine ebenfalls 25-jährige Begleiterin ausgesperrt. Da ein Schlüsseldienst als zu kostspielig angesehen wurde, sollte die erfundene Notlage zur Öffnung der Wohnung führen.

Gegen beide Beteiligte wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Notrufe ausschließlich für tatsächliche Not- und Gefahrenlagen bestimmt sind. Wer Einsatzkräfte unter bewusst falschen Angaben alarmiert, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Im vorliegenden Fall dürfte sich die vermeintliche Ersparnis beim Schlüsseldienst am Ende als eher kostspielige Entscheidung erweisen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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