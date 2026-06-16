Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Kabeldiebstahl auf Firmengelände (0147994/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 12.06.2026 bis zum 15.06.2026 mehrere Stromkabel von einem Firmengelände in der Langen Straße. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise auf das Gelände und entwendeten Kabel unterschiedlicher Stärke im Wert von etwa 1.000 Euro. Dabei wurden verschiedene Schaltkästen und Maschinen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (DL)

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