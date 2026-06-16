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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mutmaßlicher Online-Betrug rechtzeitig erkannt (0148987/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 14-Jähriger und dessen Eltern erstatteten bei der Polizei Anzeige wegen eines mutmaßlichen Betrugsfalls im Internet. Nach Angaben der Familie nutzte der Jugendliche seit mehreren Wochen eine App, über die angeblich hohe Gewinne durch sogenanntes "Dropshipping" erzielt werden konnten. Um, mit einem eingesetzten Kapital von 140 EUR, eine angeblich erwirtschaftete Gewinnsumme von über 50.000 Euro auszahlen zu lassen, wurde der Jugendliche schließlich aufgefordert, Gutscheinkarten im Wert von 5.000 Euro zu erwerben und die Codes in der App einzulösen.

Die Eltern wurden misstrauisch und wandten sich an die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keiner weiteren Zahlung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, bei unrealistisch hohen Gewinnversprechen im Internet besondere Vorsicht walten zu lassen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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