Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ladekabel von E-Ladesäulen gestohlen (0147953/2026)

Altenburg (ots)

Rositz. Im Zeitraum zwischen dem 09.06.2026 und dem 15.06.2026 hatten es unbekannte Täter auf die Ladekabel von E-Ladesäulen in der Raffineriestraße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Täter von zwei öffentlich zugänglichen Ladesäulen insgesamt vier Ladekabel ab und entwendeten diese.

Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 120 Euro geschätzt. Durch die Beschädigungen an den Ladesäulen entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Die Altenburger Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. (DL)

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